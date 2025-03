Anteprima24.it - VIDEO/ Punto C, Fabrizio Caianiello di Antenna Sud: “Il Benevento aveva il campionato in mano, rotto qualcosa all’interno”

Tempo di lettura: 3 minutiOspite diC, il formato sulla terza serie nazionale di Anteprima24 il giornalistadell’emittente puglieseSud che ha fornito la sua disamina sul cammino del, squadra che fino a dicembredominato il girone C: “Io – ha detto – non posso dimenticare quando ad un certotutti gli addetti ai lavori sostenevano che ilera stato vinto dale amen. Questo torneo ha dimostrato ancora una volta che nulla è scontato. In Serie C si sono già visti recuperi clamorosi. Nel caso della squadra giallorossa, anche se parlo vedendola dall’esterno, io penso che sia successoche hail giocattolo. Dico questo perché alla vigilia del match che ilavrebbe dovuto giocare con il Potenza mi era già arrivata voce di un possibile esonero di mister Auteri e all’epoca la squadra era ancora lanciata.