VIDEO Caianiello | Step importante contro il Potenza per l’Avellino

Tempo di lettura: < 1 minuto“La prossima partita delsarà fondamentale. E’ il bonus che può determinare se entrambe dovessero vincerle tutte. La gara con il– appunto – sarà il primoper vedere mentalmente come la squadra di Raffaele Biancolino sta attraversando questo periodo. Le questioni tecnico-tattiche in questo momento passano in secondo piano”. Così Fabrizio, giornalista di Antenna Sud intervenuto nel corso di Punto C in onda su Anteprima24.it.“Notoriamente in questa parte finale di stagione c’è una costante, si giocano le gare più difficilichi deve salvarsi, la pressione è maggiore in esterna”. E sul finale di stagione senza i tifosi: “E’ un tema scivoloso – afferma – E’ chiaro che bisogna cambiare qualcosa dal piano delle norme, onestamente gli stadi militarizzati non piacciono, dovremmo cambiare noi tifosi la mentalità.