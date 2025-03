Ilrestodelcarlino.it - Vianello, l’ultimo saluto. Sciarpe, giovani e tanti ex per l’abbraccio al patron

Il mondo del basket e dello sport ravennate hanno datoa Roberto, storico presidente del club cittadino di basket e ‘papà’ dissimi atleti, molti dei quali non hanno voluto mancare, ieri pomeriggio, a Santa Maria in Porto. Gremita da generazioni di cestitisi, la basilica di via di Roma ha accolto anche molti semplici tifosi dei Leoni bizantini, con legiallorosse al collo, partecipando così al lutto della moglie Marina, delle figlie Natalia ed Alessandra, nonché del fratello Luca. Roberto, scomparso all’età di 76 anni, ha fatto la storia (indelebile) del basket ravennate. Prima nelle vesti di vice presidente di Pier Sante Manetti, cui peraltro è intitolato il club, poi in prima persona da n.1. Gli ultimi 20 anni del club cestistico cittadino lo hanno visto in prima linea, animato da una passione senza confini per la palla a spicchi.