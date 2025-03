Ilrestodelcarlino.it - Viaggio tra nostalgia e libertà: "Le canzoni inglesi" di Ligabue

Esce oggi sulle piattaforme digitali di streaming e in rotazione radiofonica il nuovo singolo di Marco"Le": untrae l’inconfondibile sound Brit Pop. Una ballad, un ritorno al passato quando Londra era scoperta, spensieratezza e gioventù. Quando il Brit Pop era il battito stesso delle emozioni vissute. "Leè più di un omaggio a un genere musicale: è un ponte tra ieri e oggi, capace di restituire l’intensità di quei ricordi con la forza evocativa della musica – dice Marco– Come riavvolgere il nastro della mia vita, ritornare a quando a 18 anni sono partito da Correggio per andare a Londra. Non avevo neppure il telefonino. Per questo nel discoe ribellione si intrecciano a una dolce malinconia: quella che accompagna i momenti più belli della vita.