Viabilità Roma Regione Lazio del del 21-03-2025 ore 20 | 25

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellacircone è regolare il raccordo anulare sulle principali autostrade dellasulla via Casilina entrambi i sensi di marcia traffico rallentato tra Borghesiana e finocchio possiamo ci nel quadrante sud-ovest direzione Ostia sulla Colombo code a tratti tra Mezzocammino e via di Malafede diramata dalla protezione civile dellaun allerta gialla principalmente nella zona settentrionale dellacon precipitazioni sparse a carattere di rovescio o temporale per le prossime 18-24 ore ricordiamo che per ricevere gli aggiornamenti in tempo reale sullae sullo stato del trasporto pubblico scaricate o aggiornate l'app di infomobilità ed è tutto da Federico Ascani da strada infomobilità Grazie per l'attenzione a seguire un messaggio di sicurezza stradale la neve già lo possono essere tuoi nemici monta pneumatici invernali o sempre le catene da neve a bordo obbligo in vigore fino al 15 di aprileper tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito infomobilita Punto Astral Spa punto.