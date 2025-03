Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 21-03-2025 ore 19:10

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità una servizio dellainiziamo dal raccordo anulare in carreggiata esterna segnaliamo code tra Laurentina e la Tuscolana sul lato opposto in carreggiata interna Si procede a rilento tra via Nomentana e Casilina su quest'ultima si infila tra Borghesiana e finocchio In entrambe le direzioni spostiamoci ora nel quadrante sud-ovest in via dell'aeroporto di Fiumicino incolonnamenti tra l'aeroporto del ponte della Scafa in direzione ostia con percussioni sulla via Portuense verso Fiumicino ed infine sulla Colombo cosa tratti tra Vitinia e via di Malafede in direzione Ostia dire tutto da Federico Ascani dall'altra l'infomobilità Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della