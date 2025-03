Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 21-03-2025 ore 18:40

Leggi su Romadailynews.it

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità una servizio dellaIniziamo dalla raccordo in carreggiata esterna segnaliamo quelle tra Laurentina e Tuscolana sul lato opposto in carreggiata interna Si procede a rilento tra Tiburtina e casiline permangono code a tratti anche tra le casse Tuscolana ci spostiamo ora sulla Casilina dove si procede a rilento tra Borghesiana e finocchio nei due sensi di marcia ci sposiamo nel quadrante sud-ovest in via dell'Aeroporto incolonnamenti tra l'aeroporto di Fiumicino del ponte della Scafa in direzione Ostia infine sulla Colombo code per traffico intenso tra Vitinia e via di Acilia in direzione Ostia ed è tutto da Federico Ascani da Astral infomobilità Grazie per l'attenzione e a seguire il prossimo aggiornamento in servizio dellahttps://storage.