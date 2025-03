Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 21-03-2025 ore 18:10

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellain a90Fiumicino traffico intenso all'altezza di via Isaac Newton in direzione Eur sulla A1 diramazioneSud si procede in coda tra Torrenova Raccordo Anulare versoRimaniamo sul raccordo in carreggiata esterna segnaliamo code tra Laurentina e Prenestina sul lato opposto in interna per un incidente code tra Tiburtina e Casilina e permangono code anche a tratti tra le uscite Cassia Tuscolana ci spostiamo sulla Casilina dove si procede a rilento tra Borghesiana e finocchio nei due sensi di marcia e infine sulla Colombo code tra via di Mezzocammino e via di Malafede in direzione Ostia ed è tutto da Federico Ascani da da Grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento un servizio della