Viabilità Roma Regione Lazio del del 21-03-2025 ore 17 | 25

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità una servizio dellain A1Napoli per un incidente code tra Valmontone e Colleferro in direzione Napoli nel tratto Urbano della A24 incidente risolto permangono code di smaltimento tra la tangenziale est il raccordo in direzione di quest'ultimo Rimaniamo sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna segnaliamo incolonnamenti tra le uscite diFiumicino e la diramazioneSud sul lato opposto in carreggiata interna per traffico intenso tra le uscite di Casal del Marmo Tiburtina ci spostiamo ora sulla Casilina dove si procede in fila tra Borghesiana e finocchio nei due sensi di marcia infine sulla via Nettunense Pavona via di Santa fumia e via del Mare in direzione Cecchina era ricevere gli aggiornamenti in tempo reale sullaè lo stato del trasporto pubblico scaricate o aggiornate Labbadia infomobilità ed è tutto da Federico Ascani da Astral infomobilità Grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento ho i servizi della