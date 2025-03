Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 21-03-2025 ore 15:25

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio in collaborazione con laapre con lo sciopero nazionale di 24 ore del trasporto pubblico ancora attiva la prima fascia che durerà fino alle ore 17 possibili disagi per bus metro o tram della rete Atac per i bus orari di Cotral attiva e riduzione di corse per le ferrovie Metre e-civitacastellana-viterbo passiamo alle notizie sullastradale per un incidente in A1Napoli altezza a Ceprano In entrambe le reggiata si transita su corsi e parzialmente ridotte permangono code di 4 km in direzione Napoli di un km in direzionesul tratto Urbano della A24 traffico rallentato tra via Togliatti e inizio della complanare in direzione della raccordo anulare che sempre sul raccordo in carreggiata esterna code tra l'uscitaFiumicino e la diramazionesud della uno mentre sul lato opposto in interna code a tratti tra Cassia bis è la Salaria infine diramata l'allerta meteo Della protezione civile dellaonesta gialla principalmente nella zona settentrionale dellacon precipitazioni a carattere di rovescio o temporale per le prossime 18-24 ore ricordiamo che per ricevere gli aggiornamenti in tempo reale sullaè lo stato del trasporto pubblico scaricate o aggiornate l'app di infomobilità ed è tutto da Federico Ascani da Astral infomobilità Grazie per l'attenzione a seguire un messaggio di sicurezza stradale e giallo possono essere tuoi nemici monta pneumatici invernali o porta se le catene da neve a bordo obbligo in vigore fino al 15 di aprileper tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito info mobilità punto Astral Spa punto.