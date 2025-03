Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 21-03-2025 ore 12:25

Astral infomobilità trovati all'ascolto di Astral infomobilità servizio dellaapriamo con lo sciopero nazionale di 24 ore del trasporto pubblico Attiva la prima fascia che durerà fino alle ore 17 possibili disagi per bus metro o tram della rete Atac e per i bus regionali di Cotral Attiva con riduzione di corsa e la ferrovia meteo mare mentre la tratta urbana-civitacastellana-viterbo è temporaneamente chiusa per sciopero in corso quanto al traffico Ancora incolonnato quello su via Pontina versorimosso l'incidente a Montedoro restano le code per incidente attivo tra perno e Castel di Decima atroviamo code per traffico intenso sul grande raccordo anulare in carreggiata esterna tra le uscite Appia e diramazioneSud spostiamoci sulla Salaria per lavori in corso ci sono nel Reatino tra amici gli hanno il posto qui nelle due direzioni infine nel Frusinate è chiusa nelle due direzioni la superstrada Sora Cassino per lavori di manutenzione alla galleria capodichina il traffico è deviato tavelman bello è da Tina D'Alessio conti per il momento tutto per ricevere gli aggiornamenti in tempo reale sullae sullo stato del trasporto pubblico scaricate o aggiornate l'app di Astral infomobilità della