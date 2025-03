Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 21-03-2025 ore 09:40

Astral infomobilità trovati all'ascolto di Astral infomobilità servizio della Regione Lazio apriamo con lo sciopero nazionale di 24 ore del trasporto pubblico Attiva la fascia che durerà fino alle ore 17 possibili disagi per bus metro o tram della rete Atac e pedibus regionali di Cotral attive con riduzioni di corse anche le ferrovie Metre-civitacastellana-viterbo traffico Ancora incolonnato quello per incidente su via Pontina tra Pomezia e Castel di Decima verso Roma nel tratto attivo anche un secondo incidente all'altezza di Montedoro verso Latina code per curiosi dal raccordo a Castel di ancora attivo anche l'altro incidente su via Laurentina all'incrocio con via di Vallerano che crea cose da via Porta medaglia inevitabili incolonnamenti anche su via di Trigoria dalla Pontina via Laurentina in direzione Roma qui a complicare a un incidente all'altezza di Piazzale Dino Viola traffico intenso sulla Grande Raccordo Anulare con code a tratti in carreggiata esterna dalla Laurentina a via Tuscolana ingresso Roma ci sono ancora qui ed è su via Flaminia dal raccordo a via e sulla Salaria tra la motorizzazione civile la tangenziale est le siamo su via Salaria per lavori in corso Ci sono code a Passo Corese in direzione Roma e nel Reatino code tra micigliano e posta nelle due direzioni infine nel Frusinate è chiusa nelle due direzioni la superstrada Sora Cassino per lavori di manutenzione alla galleria capodichina e traffico è deviato tra Belmonte Castello e Atena da conti