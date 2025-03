Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 21-03-2025 ore 09:10

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati all'ascolto di Astral infomobilità servizio dellaapriamo con lo sciopero nazionale di 24 ore del trasporto pubblico iniziata la prima fase di sciopero che durerà fino alle ore 17 possibili disagi per bus metro o tram della rete Atac e per i bus regionali di Cotral Attiva Inoltre con riduzione di corse le ferrovie meteo mare e-civitacastellana-viterbo quanto a trasporto Ancora incolonnato il traffico per incidente su via Pontina tra Pomezia e Castel di Decima versoattivo anche l'altro incidente su via Laurentina all'incrocio con via di Vallerano che crea code da via Porta inevitabili incolonnamenti anche su via di Trigoria dalla Pontina via Laurentina in direzionetraffico intenso nella capitale troviamo sul grande raccordo anulare code a tratti in carreggiata interna all'altezza di via Nomentana tra la Casilina e via Appia in carreggiata esterna forti rallentamenti tra Prenestina e Tiburtina ingresso aCody attratti sulla tratto Urbano della A24 tra Togliatti e la tangenziale est e si sta in coda anche sul viadotto ingresso all'Eur e danza del Tevere sempre l'ingresso la capitale ci sono ancora crude su via Flaminia dal raccordo averle ponti e su via Salaria tra la motorizzazione civile la tangenziale est a D'Alessio conti per il momento è tutto per ricevere gli aggiornamenti in tempo reale sullaè lo stato del trasporto pubblico scaricate o aggiornate l'app di Astral infomobilità un servizio della