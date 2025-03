Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 21-03-2025 ore 07:25

Astral infomobilità L'hai trovati all'ascolto di Astral infomobilità servizio dellaabbiamo con lo sciopero nazionale di 24 ore del trasporto pubblico possibili disagi oggi per bus metro tram della rete Atac e anche per le ferrovie Metre-civitacastellana-viterbo Apri disagi inanche per il bus regionali di Cotral il servizio sarà comunque attivo nelle fasce di garanzia fino alle 8:30 e dalle 17 alle 20 quanto traffico stamattina Iniziamo dacon le code per incidente su via Pontina Castelno e Spinaceto ingresso all'Eur poi per traffico intenso troviamo sul grande raccordo anulare Code in carreggiata interna tra la diramazioneSud via Appia code a tratti sul tratto Urbano della A24 ingresso al centro tra il raccordo è la tangenziale est sempre in ingresso aCi sono code anche su via Flaminia dal raccordo a via due ponti e sulla Salaria tra la motorizzazione civile la tangenziale est e ricevere lamenti in tempo reale sullaè lo stato della trasporto pubblico scaricate o aggiornate l'app di Astral infomobilità D'Alessio conti per il momento tutto ora un messaggio sulla sicurezza stradale giallo possono essere tuoi nemici monta pneumatici invernali o porta sempre le catene da neve a bordo obbligo in vigore fino al 15 di aprileper tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito infomobilità Astral Spa punto.