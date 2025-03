Ilgiorno.it - Via Noto all’asta. Un masterplan per via Celoria

Leggi su Ilgiorno.it

Si venderanno, tramite asta pubblica, gli immobili della Statale di via Vanvitelli 32, di via Balzaretti 9, 11, 13, di via Trentacoste 2, di via6, 8 e di viale Ortles 22/4 "perché non più funzionali alle esigenze universitarie". Gli edifici nelle vie, Ponzio, Botticelli, Saldini e Colombo ospiteranno il futuro campus delle Scienze Sociali e dei Beni Culturali. E si studia insieme al Comune la destinazione degli altri edifici che si trovano nelle vie, Golgi, Ponzio, Venezian e nell’area in via Pascal 36. Saranno al centro di un nuovoche sarà redatto da un tavolo tecnico operativo, costituito dal Comune e dall’università, con un obiettivo: "La valorizzazione e il rilancio di Città Studi come Hub di servizi universitari e di diritto allo studio, formazione terziaria, ricerca e innovazione", dopo il trasferimento delle facoltà scientifiche nel campus di Mind.