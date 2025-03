Formiche.net - Vi spiego come funziona la prima banca della Difesa. Parla Rob Murray (Dsr Bank)

Di fronte alle nuove minacce, l’Europa vuole rafforzare la propria, ma per farlo ha bisogno di colmare i propri gap di finanziamento. È l’obiettivo che si pone la Dsr, pensata per fornire risorse a basso costo agli Stati e per incentivare investimenti nel settoreci ha spiegato il suo fondatore, Rob.La Dsrsi proponeuna soluzione per colmare il deficit di finanziamento. Qual è l’idea alla basesua fondazione?Il modello è quello delle banche multilaterali già esistenti,laMondiale, e usare tutti i vantaggi di queste istituzioni concentrandoli sulla, la sicurezza e la resilienza. Queste sono le parole-chiave, perché abbiamo bisogno di un’Europa sicura,e resiliente.Con che obiettivo?Al momento stiamo assistendo alla rinegoziazione dei termini con cui è finita la Guerra fredda.