Ilrestodelcarlino.it - Vertenza Berco, nuovi scioperi. Dalle Rsu un pacchetto di 32 ore

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"In risposta alla persistente situazione di incertezza e precarietà" che stanno affrontando i dipendenti dello stabilimentodi Copparo, le Rsu di Fim, Fiom e Uilm hanno deciso di proclamare undi 32 ore di sciopero, distribuite tra oggi a lunedì compreso. Nelle giornate di oggi e lunedì, inoltre, vi sarà presidio dinanzi alle portinerie a partire5.30. Come ricordatorappresentanze sindacali nella loro nota, oggi in tribunale si terrà la prima udienza del ricorso legale ex articolo 28 depositatoorganizzazioni sindacali, relativo alla disdetta del Contratto integrativo aziendale e alla procedura di licenziamento collettivo per 247 lavoratori. E vengono invitati i dipendenti a prendere parte, oggi14.30 al Teatro ‘De Micheli’, all’iniziativa pubblica "a sostegno delle lavoratrici e dei lavoratori diche stanno affrontando questa lunga".