Iltempo.it - Verso la pace in Ucraina, Trump: "Abbiamo i contorni di un accordo"

Leggi su Iltempo.it

Unper lainè "vicino". Ci sono i "" di un'intesa per il cessate il fuoco totale, ha detto Il presidente Donaldche ha detto di ritenere probabile che la fine alla guerra tra Russia eavvenga "molto presto". Lo riporta la Cnn che rilancia le parole del presidente USa: "Stiamo per avere un, e l'è in fase di negoziazione", ha dichiarato ai giornalisti nello Studio Ovale, "avremo un cessate il fuoco totale molto presto nella guerra tra Russia e". Dopo la telefonata con il presidente russo Vladimir Putin, sono partiti i negoziati tra delegazioni di esperti. "Penso chedi un, spero chedi un", dice ancoratornando a spiegare le "due ragioni" per cui si sta impegnando.