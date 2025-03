Formiche.net - Verso il summit Nato di giugno. Chi lavora per un futuro con meno Usa

In vista delannuale dei leader della, che si terrà aall’Aia (città natia del segretario generale Mark Rutte), Regno Unito, Francia, Germania e Paesi nordici sono impegnati in discussioni informali su un piano di 5-10 anni per assumere maggiori responsabilità per la difesa del continente dagli Stati Uniti. Lo ha rivelato il Financial Times, sottolineando che sul tavolo c’è anche una proposta all’amministrazione Trump per un trasferimento gestito nei prossimi cinque-dieci anni. L’obiettivo è quello di “elaborare un piano per spostare l’onere finanziario e militare sulle capitali europee” e presentarlo agli Stati Uniti prima deldi.Nei giorni scorsi Andrew Michta, senior fellow dell’Atlantic Council, aveva evidenziato come la spinta degli Stati Uniti a incrementare le spese per la difesa dei Paesi membri dellastia portando a uno spostamento del baricentro dell’alleanzail Corridoio Nordorientale (Norvegia, Svezia, Finlandia, Stati baltici e Polonia).