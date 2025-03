Quotidiano.net - Verso i colloqui Mosca-Washington. Zelensky: non cedo centrali nucleari

di Patrick ColganROMANon sarà un affare solo fra Stati Uniti e Russia, almeno sulla carta. Ci sarà anche l’Ucraina lunedì a Riad, in Arabia Saudita, per trattare la proposta di tregua ‘parziale’ fra i Paesi in conflitto. Kiev non negozierà però direttamente con i Russi ma con gli americani. Ma anche se si continua a parlare di pace o di tregua parziale, sullo sfondo non si ferma il fragore di artiglierie e bombardamenti. Solo nella notte fra mercoledì e giovedì, 175 droni sono stati lanciati dalla Russia sulle città ucraine (circa 65 sono stati neautralizzati dalla contraerea mentre altri 65 non hanno fatto danni), mentre un altro massiccio attacco è stato lanciato dall’Ucraina sull’aeroporto di Engels, nella regione russa di Saratov. I russi hanno parlato di 132 droni abbattuti e 10 feriti.