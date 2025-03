Velvetgossip.it - Veronica Peparini e Andreas Muller festeggiano il primo compleanno e battesimo delle gemelline Penelope e Ginevra

Leggi su Velvetgossip.it

Grande festa per, che il 21 marzo 2025 hanno celebrato illoro, a Roma. L’evento è stato reso ancora più speciale dalpiccole, un momento significativo per la famiglia. La ballerina, nota per il suo ruolo di maestra nella trasmissione “Amici“, e il suo compagno, ex allievo della stessa scuola di Maria De Filippi, hanno condiviso sui social i momenti salienti di questa giornata indimenticabile.La celebrazione specialeLa celebrazione si è svolta presso l’accademia di danza di Giuliano, allestita con cura per l’occasione. Palloncini colorati, fiori e decorazioni hanno creato un’atmosfera festosa, mentre leindossavano abiti bianchi, simbolo di purezza e gioia. Non sono mancati i figli di, Daniele e Olivia, rispettivamente di 17 e 11 anni, che hanno partecipato attivamente alla festa, rendendo la giornata ancora più significativa per l’intera famiglia.