Veronica Gentili assumerà il ruolo di conduttrice dell’Isola dei Famosi

Dopo settimane di speculazioni, è ufficiale:sarà la nuovadei. Il reality show di Canale 5 tornerà in onda a maggio 2025, sebbene la data esatta non sia ancora stata comunicata, e vedrà la giornalista al timone di questa edizione.alla guidadeiLa conferma è giunta direttamente da Mediaset, che ha sottolineato come la scelta dirappresenti al meglio la nuova visione del programma. Questa edizionesi propone di tornare alle origini del format, enfatizzando l’aspetto più autentico e avventuroso del reality. I concorrenti, che si sfideranno nell’arcipelago di Cayo Cochinos, in Honduras, vivranno un’esperienza estrema, caratterizzata da una vera e propria lotta per la sopravvivenza. I partecipanti dovranno affrontare prove fisiche e mentali intense, senza alcun comfort, contando esclusivamente sulle proprie capacità per ottenere le risorse necessarie a proseguire.