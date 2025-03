Metropolitanmagazine.it - Verissimo, gli ospiti di sabato 22 e domenica 23 marzo 2025: Tutte le anticipazioni

22 e23, alle ore 16.30, weekend di grandi emozioni con, condotto da Silvia Toffanin., glidi22 e23Foto da Mediaset InfinityTorna il consueto appuntamento del fine settimana con; di seguito, ecco glidi22 e23, alle ore 16.30:Aintervista a Piero Marrazzo, protagonista nel 2009 di una vicenda complessa che lo portò a dimettersi da Presidente della Regione Lazio e che ora, a distanza di anni, ha raccontato nel libro “Storia senza eroi”.Silvia Toffanin accoglierà per la prima volta insieme, per un’intensa intervista di coppia, Eva Grimaldi e Imma Battaglia.Prima volta aanche per Sergio Bernal, danzatore di fama mondiale e considerato il re del flamenco.