Verissimo gli ospiti del 22 e 23 marzo 2025

In onda sabato e domenicaSabato 22 e domenica 23, alle ore 16.30, weekend di grandi emozioni con “”, condotto da Silvia Toffanin.Sabato intervista a Piero Marrazzo, protagonista nel 2009 di una vicenda complessa che lo portò a dimettersi da Presidente della Regione Lazio e che ora, a distanza di anni, ha raccontato nel libro “Storia senza eroi”.Silvia Toffanin accoglierà per la prima volta insieme, per un’intensa intervista di coppia, Eva Grimaldi e Imma Battaglia.Prima volta aanche per Sergio Bernal, danzatore di fama mondiale e considerato il re del flamenco.In studio, inoltre, Greta Ferro, che sarà al fianco di Can Yaman, nella miniserie “Il Turco”, in onda su Canale 5.Infine, saranno: la coppia formata daVeronica Peparini e Andreas Müller e la cantautrice Grazia Di Michele.