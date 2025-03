Ilfattoquotidiano.it - Ventotene, dopo lo scontro politico aumentano le vendite del Manifesto in libreria: “Segnale importante”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Losuldiha avuto almeno un effetto positivo: ledel testo instanno aumentando. A dirlo all’agenzia AdnKronos è Fabio Masi, proprietario della storica“Ultima spiaggia” sull’isola nel Tirreno. Il caos in Parlamento innescato dagli attacchi di Giorgia Meloni, spiega, ha segnato una piccola svolta, portando “alla ribalta” il testo ispiratore dell’Unione europea, che su Amazon è alla 13esima posizione nella classifica generale dei libri più venduti. “Molte persone lo stanno acquistando, stanno crescendo significativamente le richieste, e i pochi che l’avevano letto lo stanno rileggendo per capire quanto sia strumentale l’utilizzo che ne ha fatto la premier. E questo è un”, spiega Masi. “Dovrebbe essere un patrimonio condiviso e invece ci si divide in quel modo.