Ventotene Cacciari se la ride | Sinistra comica cervelli all’ammasso Compagni studiate bene la storia!

Da filosofo, da storico, da uomo di cultura, di, Massimo– come già altri autorevoli intellettuali italiani di ogni estrazione politica – non può che sorre della crisi isterica dell’opposizione, in Parlamento, dopo le accuse di Giorgia Meloni al Manifestato per l’Europa diva oltre, però. Quasi si sganascia dalle risate e parla di “oggi le comiche”. A, ovviamente, Benigni compreso. “Dove sarebbe la sorpresa? E’ ovvio che Meloni non sia d’accordo con Spinelli, che scandalo è? Siamo alle comiche”, dice ad “Affari Italiani” l‘ex sindaco di Venezia.e la “sorpresa” di Massimoper la crisi isterica della“Sono proteste semplicemente comiche. Il discorso di Spinelli è radicalmente federalistico sull’assetto dell’Europa e Meloni ha unapolitica e culturale di nazionalismo, che non è più quello di una volta, ma è ovvio che non può essere d’accordo con il manifesto di