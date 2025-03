Gamberorosso.it - Venticinque tra vini dolci italiani e Sauternes da abbinare a tutto pasto

Leggi su Gamberorosso.it

Il mondo sta cambiando e sta cambiando anche il mondo dei. Sono un patrimonio culturale e di biodiversità in Italia, ma perché abbia un futuro occorre un cambio di passo: i produttori stanno lavorando sulle acidità e sulla sapidità dei loro calici, mentre sul fronte del consumo si sta spingendo il pairing oltre il lassico abbinamento con i dessert che relega queste etichette al solo momento del fine.17Così, dall'aperitivo passando per tutta la durata dele fino al dopocena, ecco nuovi orizzonti per passiti, muffati & co. Vi presentiamo 17 etichette italiane e, a seguire, 8: per ognuno di questi calici proponiamo anche l'abbinamento che ci sembra migliore, fuori dai canoni del dolce-dolce.98Moscato Passito al Governo di Saracena 2015Feudo dei San SeverinoSaracena (CS)Un grande vino in cui non c'è solo complessità olfattiva e un palato perfetto, ma anche la riscoperta di un vino antico, l'emozione nel provarlo pian piano e vedere come cambia minuto per minuto.