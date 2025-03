Ilrestodelcarlino.it - Venerdì 4 aprile un’altra udienza: spazio al perito

La prossimaè fissata per. E la Corte d’Assise d’Appello di Bologna, presieduta dal giudice Domenico Pasquale Stigliano, ha detto che intende chiudere il processo nella settimana di Pasqua, ovvero entro il 18. Quindi, almeno altre tre udienze in programma. Un lasso di tempo utile per sentire, a partire dalle 9.30 del 4, ilDominic Salsarola. L’archeologo forense ha curato le analisi sullo scavo della fossa dove è stato sepolta Saman Abbas e poi ritrovata nel novembre del 2022, oltre un anno e mezzo dopo la scomparsa. Accolta in questo modo l’istanza di audizione avanzata dalla procura generale, mentre sono state respinte tutte le altre. Ci sarà anche un consulente per la difesa dei due cugini imputati, Ikram Ijaz e Nomanhulaq Nomanhulaq, assolti in primo grado.