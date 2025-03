.com - Vendita di auto elettriche in crescita costante: +30% nel primo bimestre 2025

Sì, lesi vendono e anche tanto. A livello globale laè stata di un più 30 percento nei primi due mesi dell’anno con la Cina in testa grazie a costi contenuti e una maggiore diffusione di infrastrutture per la ricarica ma anche Stati Uniti ed Europa danno il loro contributo alla transizione ecologica.Nonostante il continuo remare contro di sedicenti giornali e di alcune parti politiche, sempre più acquirenti passano alla mobilità elettrica e non tornano più indietro.Xiaomi YU7: svelata l’nomia del nuovo SUV elettricodiinI tanti fri del brum brum italico dovranno digerire un boccone amaro leggendo i dati didelleindel 30 percento neldel. Siamo ancora lontani dalla fatidica data del 2035, anno in cui in Europa non saranno più prodotti motori termici, ma le aziende produttrici stanno iniziando ad incrementare il numero di veicoli plugin hybrid e completamente elettrici.