Velati colorati total white o strappati ad arte ecco come sfoggiarli adesso

Sono stati un accessorio fedele per tutto l’inverno ma non è ancora arrivato il momento di metterli da p. Perché indossare i collant in primavera può essere un’occasione fantastica per far diventare ancora più unici i look più belli della stagione. La loro capacità di trasformarsi e di presentarsi sotto colori, spessori e texture diverse li rende infatti un dettaglio strategico da giocare con maestria nella mezza stagione e all’inizio della primavera, quando le temperature non sono ancora così calde.Basta dare un’occhiata alle passerelle e allo street style per averne la conferma. Non resta quindi che mettere in mostra le gambe.quindi 4 strepitose idee outfit con i collant da giocare, ognuna diversa dall’altra.