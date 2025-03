Lanazione.it - Veicolo in fiamme, 3 chilometri di coda sulla FiPiLi nel tratto di Empoli

, 21 marzo 2025 – Uninstrada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno ha provocato 3dicarreggiata in direzione mare. L’incidente è avvenuto questa mattina poco prima delle 8 nelcompreso traOvest verso Pisa-Livorno. Un’ora di punta, per cui il traffico ha impiegato poco a incolonnarsi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia stradale. Ma semprenon sono mancati altri disagi in mattinata: una perdita di carico avvenuta poco prima delle 9 allo svincolo di Cascina ha rallentato il traffico e sempre stamani poco dopo le 7 un’altra perdita di carico era stata segnalata tra gli svincoli di Pontedera e Montopoli in direzione Firenze.