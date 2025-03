Cultweb.it - Ve lo ricordate chi ha sparato a J.R. di Dallas? Il cliffhanger più famoso degli anni ’80 avveniva oggi

Leggi su Cultweb.it

Quarantacinquefa, per la precisione il 21 marzo 1980, il mondo televisivo fu scosso da un evento che avrebbe segnato un’epoca: il tentato omicidio di J.R. Ewing, il magnate petrolifero texano protagonista della serie “”. Milioni di telespettatori si sintonizzarono per seguire il finale della terza stagione, che chiuse col botto, letteralmente. La domanda “Chi haa J.R.?” riecheggiò ovunque e divenne un fenomeno di cultura pop, con magliette, adesivi e innumerevoli media che si unirono alla speculazione.Dopo mesi di suspense e speculazioni e con un ritardo dovuto a uno scioperoattori, il 21 novembre il mondo scoprì finalmente la verità. Ci dispiace per lo spoiler, ma la responsabile fu Kristin Shepard, sorella minore di Sue Ellen (inizialmente ritenuta colpevole), quindi cognata ed ex amante di J.