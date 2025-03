Ilgiorno.it - Vanzago, quarto binario. I lavori entrano nel vivo: sottopasso chiuso un anno

In stazione, dove una volta c’erano il deposito merci e il parcheggio coperto delle biciclette, ora c’è un cumulo di macerie. Dopo la ripartenza deialla fine del mese di gennaio, l’impresa Luigi Notari spa ha demolito gli edifici e avviato la bonifica di ordigni bellici. Qui, in Piazza XXV Aprile, iprocedercon la demolizione dell’ex-bar della stazione e dei servizi igienici e si svolgersabato 5 e domenica 6 aprile, approfittando di un interruzione del servizio ferroviario per alcunisulla linea ferroviaria dalle ore 22.30 di sabato 5 aprile alle ore 5 del lunedì 7 aprile. L’assenza di treni dal sabato sera e per tutta la domenica, consentirà all’impresa di lavorare in sicurezza senza creare disagi e interferenze ai pendolari. Una volta demolito anche questo edificio, da lunedì 7 aprile, l’area sarà delimitata per garantire l’incolumità dei pendolari e l’accesso ai treni in sicurezza.