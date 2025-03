Anteprima24.it - Vanessa Nuoto Smile, quattro qualificati ai “Criteria Nazionali Giovanili”

Tempo di lettura: < 1 minutoGrande soddisfazione per la squadra agonistica delladi Benevento. Sono infatti ben 4 gli atleti della società guidata dal Presidente Renzo Morrone che hanno ottenuto il pass per i “BPER 2025” in programma alla fine di marzo. Davide Cavalcanti (200 e 400 stile), Ilenia Ucci (100 farfalla e 400 misti), Martina Iacovella (100 e 200 dorso) e Samuele Caliendo (400 stile) difenderanno i colori dellain quella che è la più importante manifestazione natatoria nazionale organizzata dalla Federazione Italianaper atleti agonisti.Enorme gratificazione quindi per lo staff tecnico guidato dagli allenatori Daniele Coretti e Paolo Cerbo che assieme ai loro giovani nuotatori saranno impegnati a Riccione dal 28 marzo al 2 aprile assieme ad altri duemila atleti circa provenienti da ogni parte d’Italia che rappresentano l’elite delgiovanile italiano.