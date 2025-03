Valentino Rossi non può resistere | Mi vengono i brividi

Leggi su Sportface.it

Il sette volte campione in Moto GP rimane a bocca aperta davanti a ciò che è accaduto: ecco cos’è successonon è solo una leggenda del motociclismo, ma dello sport in generale. Il Dottore, così veniva simpaticamente soprannominato, ha debuttato nel Motomondiale nel 1996 in 125cc e ha debuttato nella classe regina quattro anni dopo.In totale sono stati nove i titoli Mondiali di: 1 in 125cc, 1 in 250cc e ben 7 in Moto GP. Dalla Honda alla Yamaha, passando per il periodo breve alla Ducati, tante esperienze che dopo 26 stagioni l’hanno visto vincere 115 gare, fare 235 podi in oltre 400 GP disputati.ammette: “Da non credere”non ha mai nascosto la sua fede interista da appassionato di calcio qual è. È stata però una giornata diversa per lui poiché è stato “convocato” dal Bologna a Casteldebole.