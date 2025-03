Ilgiorno.it - Valanghe e i pericoli in quota, parla l’istruttore: “Ho perso mia moglie e da allora lavoro per prevenire”

Leggi su Ilgiorno.it

Milano, 21 marzo 2025 – Rigopiano è lì con le sue 29 vittime, archetipo della capacità distruttiva di una valanga sommata a una serie di aggravanti imputabili all’uomo. Leperò uccidono da sempre, in una lunga e ininterrotta scia di piccole Rigopiano. Si staccano per cause naturali o vengono innescate. E travolgono tutto e tutti, dal guru dello scialpinismo al principiante. Lo sanno bene Enrico Volpe e Fabio Lenti che attorno alla montagna ci hanno costruito le loro vite, passione e. Enrico è istruttore di scialpinismo ed è stato direttore della scuola Falc del Cai di Milano. Fabio è guida alpina dal 1983, istruttore nazionale di soccorso alpino e a sua volta elisoccorritore. Due massimi esperti, due amici consapevoli della bellezza ma anche dei rischi in alta. Ecco perché da anni si spendono sul fronte prevenzione e sicurezza: da un lato aumentato la consapevolezza tra i frequentatori della montagna e dall'altro migliorando le tecniche di soccorso.