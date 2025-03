Trentotoday.it - Valanga travolge un gruppo di sciatori italiani in Svezia: morti due fratelli

Leggi su Trentotoday.it

Undiè stato travolto da unamentre si trovava a Kårsavagge, sud-ovest di Abisko, in. Sette in tutto le persone coinvolte: oltre ai cinqueerano presenti una guida e il pilota dell'elicottero con cui ilera arrivato in vetta. Due di loro, i.