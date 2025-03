Iltempo.it - Valanga travolge sciatori italiani in Svezia. Ci sono dei morti

Unaha travolto ieri un gruppo di cinqueimpegnati in un'escursione di eliski a Kårsavagge, nel nord della, vicino al confine con la Norvegia. Due di loro, di 45 e 50 anni, hanno perso la vita, mentre gli altri trerimasti illesi. Il gruppo era accompagnato da una guida alpina certificata a livello internazionale. Secondo quanto riportato dall'agenzia turistica Niehku Mountain Villas e dai media svedesi, "la guida alpina e duestati trascinati dalla. I duerimasti sepolti sotto la neve, mentre la guida è riuscita a rimanere in superficie". Un vero dramma dopo l'escursione in elicottero.