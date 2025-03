Valanga in Svezia uccide due italiani

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

13.00 Due sciatorisono morti in un incidente provocato da una, verificatosi sui monti Abisko in. Lo riportano i media svedesi che citano fonti di polizia. Le vittime sarebbero 2 uomini di 45 e 50 anni. Illesi altri 3 connazionali dello stesso gruppo. L'incidente si è verificato ieri pomeriggio, quando unaha investito a terra l'elicottero degli escursionisti. Le due vittime, intrappolate sotto la neve, sono morte in ospedale.