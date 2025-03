Thesocialpost.it - Valanga in Svezia, morti Mattia e Daniele Boer: chi sono i due fratelli italiani

Un tragico incidente di heliskiing si è verificato nel pomeriggio di giovedì 20 marzo nell’estremo nord della, coinvolgendo treoriginari di Luserna San Giovanni, in provincia di Torino. Due di loro,Boër, rispettivamente di 44 e 50 anni, hanno perso la vita. Il terzo fratello, Simone, 41 anni, è riuscito a tornare al resort Niehku, nella regione di Abisko, vicino al confine con la Norvegia. La Farnesina ha confermato l’accaduto e l’Ambasciata d’Italia inè in contatto con i familiari per organizzare il rimpatrio delle salme.La famiglia Boër era molto conosciuta nella loro comunità per lo studio dentistico e ortopedico di Torre Pellice, dovelavorava accanto al fratello Simone e al padre Silvio., invece, risiedeva da tempo all’estero.