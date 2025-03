Quotidiano.net - Valanga in Svezia, 5 italiani travolti: due sono morti

Stoccolma, 21 marzo 2025 – Unaha travolto ieri un gruppo di 5 sciatori, che era andati a sciare in elicottero a Kårsavagge, nel nord dellaal confine con la Norvegia. Due di loro, di 45 e 50 anni,mentre gli altri sarebbero illesi. Il gruppo era guidato da una guida alpina certificata a livello internazionale. "La guida alpina e due sciatoristati trascinati da una. I duerimasti sepolti sotto la neve, mentre la guida è rimasta in superficie”, dichiara l'agenzia turistica Niehku Mountain Villas in un comunicato, riportato da media svedesi. “Nellaè stato trascinato via anche l’elicottero con il quale gli escursionisti erano giunti sul posto. L'elicottero era a terra ed era atterrato. Il pilota aveva lasciato a terra gli sciatori fino in cima ed era atterrato più in basso, aspettando che scendessero.