Unlimitednews.it - Usa, Trump firma un ordine per smantellare il Dipartimento dell’Istruzione

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Oggi intraprendiamo un’azione davvero storica che è stata in preparazione per 45 anni con ladi unesecutivo per iniziare a eliminare ilFederale. Lo elimineremo, tutti sanno che è giusto e spero che il Congresso voti a favore, tutti sanno che è giusto, dobbiamo istruire i nostri figli”. A dirlo è il presidente Donaldnel corso di un evento nella East Room della Casa Bianca in cui ha annunciato lo smantellamento del. “Non stiamo andando bene con il mondonel nostro Paese e non lo facciamo da molto tempo – ha aggiunto–.Dopo 45 anni gli Stati Uniti spendono di gran lunga più soldi per l’istruzione di qualsiasi altro Paese, eppure siamo classificati quasi in fondo alla lista in termini di successo.