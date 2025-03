Thesocialpost.it - USA, non hanno più uova sufficienti e le chiedono all’Italia

Negli Stati Uniti, il settore avicolo sta affrontando una crisi senza precedenti a causa della diffusione dell’influenza aviaria. Il drastico calo della produzione ha portato a un’impennata nei prezzi delle, con una confezione da 12 che ha raggiunto la cifra record di 8 dollari. La carenza ha spinto le aziende americane a cercare fornitori all’estero, con richieste arrivate fino in Veneto, una delle principali regioni italiane produttrici di.Michele Barbetta, presidente del settore avicolo di Confagricoltura Veneto, ha confermato che gli allevatori localiricevuto numerose richieste dagli Stati Uniti. Tuttavia, ha chiarito che l’Italia non può aumentare la produzione per soddisfare la domanda estera: “Anche il nostro Paese sta facendo i conti con l’aviaria. Dall’autunno, sono state abbattute quattro milioni di galline ovaiole su un totale di 41 milioni, principalmente in Veneto, Lombardia ed Emilia-Romagna.