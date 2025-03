It.insideover.com - Usa: chi è Miriam Adelson, la miliardaria che sostiene la repressione nei campus

Per far capire fino a che punto è disposta a spingersi per difendere Israele, la Casa Bianca ha usato la deportazione di Mahmoud Khalil, studente laureato alla Columbia University, punito per il suo ruolo nelle proteste universitarie contro la mattanza di Gaza. Una decisione, quella di arrestare ed espellere un residente permanente degli Stati Uniti che non ha commesso alcun reato penale, definita da molti osservatori – persino conservatori, come Candace Owens e Ann Coulter – come senza precedenti. Ma dietro ladi Donald Trump neic’è un alleato di cui si parla poco, sui grandi media europei:, israelo-americana, 30 miliardi di dollari di patrimonio stimato, quinta donna più ricca degli Stati Uniti. Sopratutto, finanziatrice-chiave delle ultime tre campagne presidenziali di Trump.