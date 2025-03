Sololaroma.it - Uruguay-Argentina, il pronostico verso i Mondiali 2026: GOL da provare, bella la chance mix

Leggi su Sololaroma.it

Pausa nazionali che procede tra Nations League e qualificazioni ai prossimidel, in programma negli Stati Uniti. Proprio su quest’ultime andremo a concentrarci, prendendo in considerazione il girone sudamericano, che sta vivendo la propria tredicesima giornata. Tra le sfide che mancano per completare il turno c’è quella traed, che si affronteranno stanotte alle ore 00.30 allo Stadio del Centenario, con tre punti molto importanti in palio soprattutto dopo la vittoria del Brasile, che ha superato 2-1 la Colombia grazie al gol in extremis di Vinicius.Partita dunque che l’dovràa portare a casa per cercare di tornare al secondo posto in classifica, superando nuovamente proprio la formazione verdeoro, che è stata l’ultima affrontata nel mese di novembre, pareggiando il match per 1-1.