Uomini e Donne, Tina stronca il Cavaliere di Gemma: "Stai da 20 anni con una donna russa"

Galgani non ne va bene una. Nello studio diabbiamo assistito all’ennesima disfatta amorosa della Dama torinese, stavolta con la complicità diCipollari che nei confronti l’ultimosceso apposta per corteggiarla non ha mai avuto particolare simpatia. Orlando, romano de Roma come si suol dire, col suo fare guascone e giusto un po’ teatrale sembrava lontanoluce dai modi un po’ snob della Galgani. Ma soprattutto non ne sembrava minimamente attratto. Sospettosa sin dall’inizio, l’opinionista ha condiviso con Maria De Filippi e i presenti una segnalazione a proposito del, generando una reazione a catena al culmine della quale è stato costretto a lasciare lo studio.La segnalazione diCipollari su OrlandoGalgani non smette di cercare l’amore a, ma trovare qualcuno realmente interessato diventa sempre più un lontano miraggio.