Isaechia.it - Uomini e Donne: l’opinione di Chia sulla puntata del 21/03/25

Maria De Filippi da qualche settimana a questa parte sta palesemente pensando che, alla fin fine,“non deve avere senso, deve sembrare un casino” (cit). E siccome lei le cose, se le fa, le fa per bene, quello che vediamo in onda non è che sembra un casino, è SFACCIATAMENTE un casino.Perché spiegatemi voi cosa caspita ci stiamo puppando da un paio di mesi a questa parte, che io sono totally inebetita di fronte a questo devastante NULLA. Tra sfilate terribilmente cringe e terrificanti gare di ballo di cui nessuno sentiva la necessita, a partire dal cardiologo di Gianni Sperti, a memoria non ricordo periodoedonniano più noioso negli ultimi vent’anni.Nessun personaggio così trash da farci fare due risate, nessun catfight tanto poraccio da scatenare il nostro sadismo. Sempre e solo la solita sbobba ripetuta in un loop infinito.