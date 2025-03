Isaechia.it - Uomini e Donne, Gianluca Costantino paparazzato con una nota ex tentatrice: nuovo amore in corso?

Tra i protagonisti dell’attuale edizione dic’è stato anche l’ex concorrente del Gf Vip, giunto nel programma per conoscere Francesca Sorrentino, ex di Temptation Island e tronista.Il pertra i due all’interno della trasmissione è stato piuttosto breve e i due non hanno avuto modo di conoscersi al meglio, ma nonostante ciò Francesca, rimasta delusa dall’altro corteggiatore Gianmarco Meo, ha deciso di porre fine al suo trono d intraprendere una conoscenza conal di fuori.Dopo pochi giorni però, i due hanno affermato di aver posto fine alla loro conoscenza, dopo aver capito che il loro rapporto non avrebbe avuto un futuro.Da quel momento entrambi sono tornati single e se in molti hanno ipotizzato che la Sorrentino possa essersi riavvicinata all’ex fidanzato Manuel Maura, per via di alcuni video pubblicati sui social (ve ne abbiamo parlato QUI),se breve aver iniziato una frequentazione con un’altra ex protagonista di Temptation Island.