Isaechia.it - Uomini e Donne, ex tronista in dolce attesa? Parla lei e spiega come stanno le cose

Di recente un’exdiha risposto ai rumor circa una sua presunta gravidanza nel modo in cui la maggior parte dei genere femminile senza figli vorrebbe sbottare di fronte alla domanda più fuori luogo del mondo ma anche la più gettonata dalla società, ovvero ‘sei incinta?’.Manuela Carriero, ex volto di Temptation Island e del dating show di Maria De Filippi, evidentemente satura di sentirsi chiedere se quel mezzo chilo in più fosse dovuto a una, ha risposto senza mandarle a dire.Sono di pochi giorni fa le indiscrezioni di una cicogna a casa dell’exdie di Francesco Chiofalo, suo compagno da diversi mesi.La replica della Carriero è arrivata in men che non si dica: ed è praticamente da. copiare:Continuate a chiedere ‘è incinta?’.