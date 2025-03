Ilrestodelcarlino.it - "Uno sportello di ascolto anti bullismo"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Quanto può essere inclusiva la scuola sambenedettese? È a questa domanda che Stefano Muzi e Pasqualino Piunti tentano di dare una risposta presentando una mozione per avviare progetti di contrasto ale alle discriminazioni nei plessi della riviera. Una mozione che chiede a sindaco e giunta di impegnarsi per mettere in campo un’iniziativa da diffondere nelle scuole, "finalizzata al contrasto di ogni forma die di odio, con particolare attenzione alle discriminazioni per genere, razza, orientamento sessuale e altre forme di intolleranza, organizzando incontri di formazione per docenti e personale scolastico, affinché possano riconoscere e affrontare efficacemente i casi di, creando un ambiente favorevole all’intervento". Si chiede, inoltre, di prevedere "la creazione di unodinelle scuole, dove gli studenti possano segnalare episodi diin un ambiente protetto e ricevere supporto psicologico e legale".